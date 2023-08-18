Це коронна фішка ФСБ, – Юсов про провокацію на Курській АЕС
У мережі неодноразово з'являлася інформація про нібито провокації на Курській АЕС, що розташована поблизу кордону з нашою державою. Цю інформацію поширюють ніхто інші, як працівники фсб країни-агресорки.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, це коронна фішка російських спецслужб, інформує 24 Канал.
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В ГУР розповіли про наративи про "провокації" на Курській АЕС
Юсов наголосив, що інформацію про можливі провокації на російських атомних та інших об'єктах, зокрема Курській атомній електростанції, поширюють російські спецслужби. Він наголосив, що такі наративи спецслужби поширювали й раніше, але цього тижня вони знову активізувалися.
Це коронна фішка фсб, яка може вдатися до таких кроків,
– сказав представник ГУР МО.
Він підкреслив, що такі провокації окупанти цілком імовірно можуть зробити для того, щоб розв'язати власні внутрішні проблеми. А саме з мобілізацією власного суспільства на війну проти нашої держави.
Що відомо про підготовку до "провокацій" на Курській АЕС
- Центр національного спротиву нещодавно оприлюднив інформацію про те, що російська влада розглядає потенційні провокації на Курській атомній електростанції в місті Курчатов. У листі там званому комітету регіональної безпеки Курської області на ім'я мера Курська Ігоря Куцака наводяться докази, що підтверджують твердження про ці агресивні наміри.
- У цьому листі було надано детальні інструкції з описом необхідного протоколу, якого слід дотримуватися у разі потенційної аварії на Курській атомній електростанції. Крім того, оприлюднено комплексний план евакуації місцевого населення, за яким стало відомо, що влада Москви готова евакуювати значну кількість людей, від 21 до 57 тисяч, у разі будь-якої "провокації".
- Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що провокації на атомних об'єктах є "фішкою" режиму диктатора Путіна. Він зазначив, що таким чином країна-агресорка використовує ці дії як засіб відвернути увагу світової спільноти від своїх воєнних злочинів.