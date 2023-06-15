Британська авіація перехопила російські літаки біля повітряного простору НАТО, – ВПС Британії

У Повітряних силах Великої Британії повідомили, що 14 червня три російські літаки наблизилися до повітряного простору НАТО поблизу Естонії. Це вже четверта спроба провокації Росії за останній тиждень.

У британських Повітряних силах заявили, що проліт російських літаків не відповідав міжнародним нормам, адже країна не попередила відповідні райони польотної інформації Естонії. Про непрофесійну поведінку Росії заявили і у США – через активність літаків окупантів Вашингтон перекидає літаки на Близький Схід.

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Російські літаки біля повітряного простору Естонії

Залетіли винищувачі країни-окупанта впритул до повітряного простору країни НАТО 14 червня.

Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) були підняті в небо в Естонії сьогодні вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A і двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО,

– повідомили в Повітряних силах Великої Британії.

Та це не перший випадок, коли російські війська не дотрималися міжнародних норм. Тільки за вихідні, 10 – 11 червня, авіації НАТО доводилося тричі вилітати на перехоплення російським винищувачам. Тоді для протидії провокаціям Росії спільно працювали літаки Фінляндії, Португалії, Румунії та Швеції.

США перекидають літаки F-22 на Близький Схід через Росію

У Пентагоні повідомили, що перекинуть на Близький Схід новітні винищувачі F-22 через непрофесійну поведінку російської авіації. Цьому передувало те, що у червні 2023 року Саудівська Аравія та США поновили домовленості щодо відновлення в Судані режиму припинення вогню та перемир'я між сторонами конфлікту.

Винищувачі F-22 Raptors ВПС США перекинуті в зону відповідальності CENTCOM в рамках багатогранної демонстрації підтримки та можливостей США у зв'язку з поведінкою російських літаків у регіоні,

– заявили у Пентагоні.

Інші провокації Росії: останні новини

. Наразі ситуація у Судані залишається вкрай непростою. Бої ведуться між фактичним лідером Абделем Фаттах аль-Бурханом та його політичним суперником Мохамедом Хамдан Дагло, якого підтримує Росія.