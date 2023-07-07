Режим Путіна побудований на блефі: як це проявилось у провокаціях на ЗАЕС

Після того, як ескалація на Запорізькій АЕС почала спадати, гібридні наміри Росії стали очевидними. Володимир Путін не може запропонувати Заходу й Україні нічого, окрім шантажу.

Про це 24 Каналу розповів колишній керівник кримінальної розвідки та один із засновників Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур. На його думку, в провокаціях на Запорізькій АЕС російський режим показав свою сутність.

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Сутність російської стратегії – блефувати в усіх випадках

Будь-яке терористичне угруповання не відрізняється одне від іншого, не залежно від того, звідки воно походить. Будь-який терорист обов'язково блефує. Те саме стосується і Путіна.

"З самого дитинства, коли російський диктатор зростав у маленькому селі на Уралі, він завжди мусив брехати. Інакше він би ніколи не вибрався з того болота", – зазначив ексрозвідник.

Згодом він почав брехати усвідомлено, відповідно до свого політичного образу. Путін побудував на блефі та брехні всю систему російської влади, яка за 20 років його правління почала нагадувати злочинне угруповання.

Показовим, на думку Кура, є приклад Дмітрія Медвєдєва – колись освіченої людини, яку ця система перетворила на посміховисько.

Росія блефувала, погрожуючи терактами на ЗАЕС

Усі спецслужби світу так чи інакше блефують. Навіть українські відомства також дуже грамотно використовують цей прийом, намагаючись обманути очікування ворога.

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"Сьогодні українська розвідка має усю необхідну інформацію про ворога, не в останню чергу завдяки західним партнерам. Ми зрозуміли, що Путін блефував і лякав Захід, намагаючись підняти хвилю невдоволення", – проаналізував ситуацію Кур.

До будь-якої інформації, яку надають українські посадовці, варто ставитись дуже серйозно. Україна була готова до провокацій на ЗАЕС, тож не потрібно панікувати від погроз російської влади.