Провокують і блокують дорожні коридори: прикордонники про роботу КПВВ на Донбасі

Українські прикордонники кажуть, що на всій лінії розмежування на Донбасі проросійські бойовики влаштовують численні провокації. Окупанти продовжують повністю блокувати рух на 5 з 7 дорожніх коридорів.

У Держприкордонслужбі кажуть, що на підконтрольній Україні території усі КПВВ функціонують щоденно з 08:00 до 16:00. На всіх пунктах пропуску достатня кількість українських прикордонних нарядів.

До теми Через обстріл окупантів майже пів сотні населених пунктів залишились без води

Щоденний пропуск здійснюють лише у КПВВ "Станиця Луганська"

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в "Станиці Луганській". За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування збільшилась незначно – на 6 %.

Усього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 261 особа, а на контрольовану територію – 6 112 осіб,

– відзвітували у ДПСУ.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають людей лише двічі на тиждень – у понеділок та в п'ятницю. Окрім того, саме в цьому пункті пропуску прикордонники тричі впіймали охочих дати хабаря.

Люди хотіли перетнути кордон з сумою, більшу за встановлену. Також вони не хотіли, аби правоохоронців повідомляли про документи, видані окупантами.

На КПВВ "Щастя" під обстріл потрапила гуманітарна колона

Напередодні через КПВВ "Щастя" та "Новотроїцьке" проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН та Червоного Хреста. На окуповані території доставили майже 128 тонн товарів медичного призначення, дитячого харчування та меблів.

Проте саме в Щасті під обстріл окупантів потрапила гуманітарна колона, що доставила вантаж від ООН до тимчасово окупованого Луганська.

Прикордонники перевели цивільний персонал в укриття, завдяки чому втрат вдалося уникнути. Вже після того, як ситуація стабілізувалась, пропуск водіїв продовжили.

Читайте також Окупанти майже 900 разів порушили режим тиші на Донбасі за добу, – ОБСЄ

Загострення на Донбасі: останні новини

17 – 18 лютого окупанти влаштували посилені обстріли на Донбасі. Вони відкривали вогонь по українських позиціях, а також об'єктах інфраструктури.

Постраждали дитячий садок та школа.

18 лютого ватажки донецьких та луганських бойовиків оголосили про евакуацію місцевого населення.

Людей автобусами доправляють у Ростовську область.

На окупованих територіях оголосили загальну мобілізацію.

Україна запевняє, що жодного силового наступу на Донбас не планує.

Байден про фейки Росії щодо "обстрілів" ЗСУ: Це суперечить логіці