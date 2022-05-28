Прояв слабкості ворога, – Зеленський про обмеження окупантами виїзду українців з Херсонщини

Росіяни заблокували виїзд з Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Ворог вирішив тероризувати мирних людей та створювати важкі гуманітарні умови в окупованому регіоні.

Президент України Володимир Зеленський вже традиційно звернувся до українського народу, який бореться з російськими окупантами. Поміж іншого він прокоментував і рішення російських окупантів про блокування виїздів з Херсонської області, яку вони мріють втримати під своїм контролем.

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