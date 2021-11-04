Проявила себе в ОП, – політолог про нову ймовірну міністерку економіки

Юлія Свириденко, наіймовірніше, стане першою віцепрем'єркою та міністеркою економіки. Адже вона – 100-відсоткова креатура чинного українського президента.

Наразі народна депутатка працює заступницею голови Офісу Президента з питань економіки. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко.

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"Те, що вона проявила себе в ОП, це – певна рекомендація. Думаю, що просто так не призначали б (на посаду – 24 канал)", – зауважив Фесенко.

Свириденко – ідеологиня антиолігархічного законодавства

За його словами, з'являється інформація, що Свириденко є однією із ідеологинь антиолігархічного законодавства. Водночас мовиться не тільки про закон щодо олігархів (адже там економіки не дуже багато).

Мовиться якраз про те, щоб посилювати тиск на олігаріхв і в податковій політиці,

– пояснив політолог.

Цілком ймовірно, якщо інформацію про призначення Свириденко підтвердять, вона, як міністерка економіки, може активно попрацювати над посилення політики демонополізації.

"Адже це дуже важливий фронт, напрям обмежень впливу олігархів в економіці", – додав Фесенко.

Зміни в Міністерстві економіки: головне

Сьогодні, 3 листопада, звільнили Олексія Любченка із посади міністра економіки. Його відставку підтримали 320 нардепів.

Вже 4 листопада у Верховній Раді планують призначити нових урядовців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вніс подання до Ради про призначення Юлії Свириденко на посаду міністерки економіки.

На засіданні "слуг народу" 1 листопада Ростислав Тістик зауважив, що депутатка може замінити Любченка.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Свириденко – дуже професійна людина і вже з перших днів працюватиме на своєму місці.