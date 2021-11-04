Проявила себе в ОП, – політолог про нову ймовірну міністерку економіки
Джерело:24 канал
Юлія Свириденко, наіймовірніше, стане першою віцепрем'єркою та міністеркою економіки. Адже вона – 100-відсоткова креатура чинного українського президента.
Наразі народна депутатка працює заступницею голови Офісу Президента з питань економіки. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко.
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"Те, що вона проявила себе в ОП, це – певна рекомендація. Думаю, що просто так не призначали б (на посаду – 24 канал)", – зауважив Фесенко.
Свириденко – ідеологиня антиолігархічного законодавства
За його словами, з'являється інформація, що Свириденко є однією із ідеологинь антиолігархічного законодавства. Водночас мовиться не тільки про закон щодо олігархів (адже там економіки не дуже багато).
Мовиться якраз про те, щоб посилювати тиск на олігаріхв і в податковій політиці,
– пояснив політолог.
Цілком ймовірно, якщо інформацію про призначення Свириденко підтвердять, вона, як міністерка економіки, може активно попрацювати над посилення політики демонополізації.
"Адже це дуже важливий фронт, напрям обмежень впливу олігархів в економіці", – додав Фесенко.Довідка. Юлія Свириденко – заступниця голови Офісу Президента, колишня перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За освітою – економістка. Від грудня 2020 року очолює Раду зі сприяння бізнесу.
Зміни в Міністерстві економіки: головне
- Сьогодні, 3 листопада, звільнили Олексія Любченка із посади міністра економіки. Його відставку підтримали 320 нардепів.
- Вже 4 листопада у Верховній Раді планують призначити нових урядовців.
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- На засіданні "слуг народу" 1 листопада Ростислав Тістик зауважив, що депутатка може замінити Любченка.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Свириденко – дуже професійна людина і вже з перших днів працюватиме на своєму місці.