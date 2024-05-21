Серія завершилась, не почавшись, – Плетенчук розповів про проєкт корабля, який знищили в Криму

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" не перебувають у Чорному морі. А загалом ракетоносіїв в акваторії Чорного моря близько десяти. Ця кількість може змінюватися, бо щось окупанти можуть відправити на обслуговування.

Те, що Сили оборони вразили ракетоносій "Циклон", допоможе державі. Тепер у Криму не залишилося надводних ракетоносіїв, а отже зброя летітиме довше і ППО матиме більше часу на відбиття атак.

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Запам'ятаємо "Циклон" як невдаху

Цей проєкт не є чимось новим, а от сам корабель був новим. Росіяни планували ввести до складу Чорноморського флоту п'ять таких одиниць, "Циклон" був першим, сказав в ефірі телемарафону Дмитро Плетенчук.

Але "Циклон" за весь час так і не зміг запустити ракети, тож фактично не завершив державні випробування.

Це ще раз констатує стан і положення речей у російській кораблебудівній галузі. Корабель, який вже рік в строю, не зміг відстрілятися. Таким він і залишиться в нашій пам'яті,

– поіронізував Плетенчук.

Яка доля інших кораблів серії

"Аскольд" знищили Повітряні сили торік у листопаді. Інші два кораблі пішли через Ростов на Каспій, проводити добудову та випробування. Останній корабель добудовується на Зеленодольському заводі.

Тож можна говорити, що проєкт 22800 "Каракурт" завершився, не розпочавсь.

Яку максимальну кількість "Калібрів" одночасно можуть випустити загарбники

Ворог може запускати трохи більше 50 "Калібрів" одночасно, та це маловірогідно. Таку практику не застосовують, бо це дуже ризиковано. Якщо використати весь наявний арсенал, то це означає позбавити себе певного залишку зброї.

Плетенчук пояснив: теоретично слід вважати, що вся зброя споряджена та одночасний залп можливий. Утім, щоб запустити все, потрібні виходи в море, а навіть їх нема. Певна річ, слід довго готуватися, щоб вивести так багато кораблів у море.

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Порт Новоросійська перенасичений

І такою мірою, що окупанти змушені тримати в Криму деякі кораблі. Якщо ж вони могли розмістити в Новоросійську більше – уже б зробили це, говорить спікер.