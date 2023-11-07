Роздроблений на 2 частини, – Андрющенко розповів про особливості плану "Mariupol Reborn"

Над проєктом з відбудови Маріуполя після деокупації "Mariupol Reborn" працюють вже понад рік разом із міжнародними партнерами. Зокрема, дуже допомагають Польща, Нідерланди, Велика Британія.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, проєкт "Mariupol Reborn" розділений на 2 частини.

Читайте також На все про все три тижні: як росіяни намагаються набрати війська в Маріуполі

"Ми працюємо над планом щодня вже понад рік. Працюємо насамперед із нашими міжнародними партнерами. Вони нам дуже допомагають, зокрема, Польща, Нідерланди, Велика Британія. Думаю, що потім всі разом будемо відбудовувати місто. План роздроблений фактично на 2 великі частини", – сказав посадовець.

Особливості плану "Mariupol Reborn"

Петро Андрющенко зазначив, що до першої частини плану входять проєкти, які потрібно буде виконати негайно. Вони стосуються води, електропостачання та усього, що необхідне для життя. Ця частина виконання проєкту має тривати приблизно 2 роки.

Потім починаються вже інші частини з відбудови Маріуполя. Зараз наші партнери кажуть, що для повного відродження півмільйонного міста потрібно щонайменше 20 років. Тут все: і розмінування, і будівництво фактично нового міста,

– підкреслив він.

Маріуполь потрібно буде заново побудувати, він не буде таким, як раніше. Крім того, наразі точно не відомо, наскільки знищене місто. План "Mariupol Reborn" побудований, виходячи зі сценарію, що міста фактично нема. На думку радника мера Маріуполя, місто почне розвиватися за 5 – 7 років після деокупації.

Останні новини Маріуполя