Фатальний рік Тимошенко: чим для Леді Ю обернулись газові домовленості з Путіним

У 2011 вперше рукотворний пристрій Messenger вийшов на орбіту Меркурія – найближчої до сонця і водночас найменшої планети сонячної системи. Космічний зонд добирався туди 6,5 років. Це майже стільки ж, як у вироку Юлії Тимошенко, яка у 2011році опинилася спочатку на лаві підсудних, а згодом і за ґратами.

Газовий контракт 2009 року

Юлія Тимошенко фігурувала відразу в кількох справах. Всі вони стосувалися часу її прем'єрства. Головне звинувачення зловживання владою під час укладення з росіянами газових контрактів у 2009 році, коли Україна з легкої руки Тимошенко зобов'язувалася переплачувати Москві за газ.

У минулому випуску Казуси Януковича під час інавгурації: як президент-втікач зганьбився у 2010 році

У контракті, підписаному після переговорів Тимошенко та Путіна, сторони прописали правило "бери або плати", чим зобов'язали Україну з 2010 року купувати 52 мільярди і більше кубометрів газу. При менших закупках стягувався штраф, реекспорт з-за кордону, який був би дешевшим, ніж закупки з Ерефії, контракт забороняв.

Росіяни "по-братськи" накинули Україні найвищу в Європі ціну – 450 доларів за тисячу кубометрів. Для порівняння той самий обсяг палива Німеччині продавали за 250 доларів, а Польщі за 399. Якщо порахувати збитки від цього ярма, то впродовж десяти років Україна втратила більше ніж 32 мільярди доларів США. А щоб стало ще зрозуміліше, що це втрати не якогось абстрактного бюджету, а по 60 тисяч гривень забраних з кишені кожної української родини.



Юлія Тимошенко і Володимир Путін / Фото "РИА Новости"

Арешт Тимошенко

Кабальні угоди підписані з "Газпромом" вдалось розірвати лише в грудні 2017 року, і те з допомогою Стокгольмського арбітражу. А ось у 2011 році це стало формальним приводом зв'язати Тимошенко судами перед самими парламентськими виборами, які відбулися у жовтні 2012 року.

Судити експрем'єрку призначили досі нікому невідомого суддю Родіона Кірєєва, якого народна слава швидко прив'язала із однойменним героєм Достоєвського, на прізвище Раскольніков. Тимошенко від ролі "бабці" всіма силами тікала.

Суди транслювалися в прямому ефірі, як серіал аж до винесення вироку – Тимошенко засудили на 7 років за ґратами.



Юлію Тимошенко засудили до 7 років / Фото DPA

Процес проти Тимошенко і її урядовців мав всі ознаки політичного тиску. Тому цілком прогнозовано, що за Юлію Володимирівну заступилися чимало світових лідерів. Особливо ЄС переконував владу Януковича відмовитися від політичного переслідування опозиції. Але все безрезультатно.

Зрештою тюремні нари Тимошенко відбились ехом у Брюсселі. Плани України на Євроінтеграцію зависли в повітрі. В ЄС заявили, що тепер все залежить від політичних обставин.

Команда Януковича зближується з Росією

Після руйнування планів про підписання угоди про асоціацію з ЄС до кінця 2011 року Януковича почало хилити у бік зближення з Росією та структурами, де вона домінує, митним союзом, наприклад. Водночас ці події 2011 року ще нагадали про себе, зокрема через 2 роки, коли стало зрозуміло, що команда Януковича остаточно вирішила розвернутися до Європи спиною.



Віктор Янукович / Фото TASS

Судова драма Кірєєв-Тимошенко була не єдиним процесом, який наробив галасу в українському суспільстві. Генпрокуратура реанімувала справу Гонгадзе і подала до суду на Леоніда Кучму. В'язниця за розголошення державної таємниці світила іншому фігуранту цієї справи – майору Мельниченку. Окрім того, українські суди взялися за Бандеру і Шухевича.

Суд над Кучмою у справі Гонгадзе

Генпрокуратура висунула проти експрезидента Леоніда Кучми обвинувачення за статтею "перевищення влади або посадових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки". Мовилось про вбивство Георгія Гонгадзе.

Впродовж пів року Кучма ходив на допити, після яких тримався доволі оптимістично. Зрештою 14 грудня Печерський суд Києва поставив у цій справі масну крапку. Мовляв, доказів причетності Кучми до вбивства немає. А те, що є – це лише записи зроблені колишнім президентським охоронцем Миколою Мельниченком, на основі яких Генпрокуратура побудувала звинувачення.



Леонід Кучма та Георгій Гонгадзе / Колаж 24 каналу

Однак, згідно з рішенням Конституційного Суду, обвинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним шляхом і "неуповноваженою на це особою", тому, вуаля, Кучма офіційно і рішенням суду "не причетний до вбивства Гонгадзе". Вирок озвучили якраз у день народження зятя експрезидента, олігарха і медіамагната Віктора Пінчука.

До теми Верховний Суд залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе

Генпрокуратура тим часом поновила справу проти самого ініціатора скандалу майора Миколи Мельниченка. Його звинувачували у порушенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні повноважень. Оскільки майор був уже за кордоном його оголосили у міжнародний розшук.

Ця тяганина тривала аж до 2012 року, коли Мельниченка затримали в Борисполі. Під ще одне провадження він попав у 2015 році, і більше в Україну не повертається, остерігаючись арешту.

Суди позбавляють звання Героя України в Бандери і Шухевича

Водночас маловідомий за межами Донеччини адвокат Володимир Оленцевич почав оскаржувати рішення ще президента Ющенка про присвоєння Степану Бандеру і Юрію Шухевичу звання Героя України. Аргументи позивача прості – ані Бандера, ані Шухевич не були громадянами України, як того вимагає закон про присвоєння звань Героя.

Вже 2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд позбавив Бандеру звання Героя України, пославшись саме на цей аргумент. Мовляв, нагороджений не був громадянином України. Аналогічне рішення цей же суд ухвалив 21 квітня і щодо Шухевича.

Вищий Адміністративний суд відхилив апеляцію на ці рішення чим і підтвердив звання героя Бандері і Шухевичу скасовуються.



Степан Бандера та Юрій Шухевич / Фото 24 каналу

Після 2014 року і падіння режиму Януковича питання про офіційне визнання заслуг обох історичних постатей час від часу повертається, але реанімувати укази Ющенка поки нікому не вдалося.

Тим часом адвокат, від імені якого торпедувалися нагородження, Володимир Оленцевич, опинився за ґратами. У 2016 році він пробрався із окупованого Донецька до Києва і готував замах на дружину секретаря РНБО Олександра Турчинова. Але в останній момент переплутав з Ганною Турчиновою і з ножем напав на іншу жінку.

Вибухнув на японській атомній електростанції "Фукусіма"

Ще здавалося нещодавно нас було 6 мільярдів, але у 2011 році Організація Об'єднаних Націй відзвітувала, що на Землі нас тепер вже 7 мільярдів людей. Здавалося б наша планета стала відкритішою на людське життя. З іншого боку відбувалися події, які натякали на зовсім інше твердження.

Учені експерти Гейдельберзького інституту міжнародних досліджень конфліктів нарахували у 2011 році на планеті 20 війн, що є найвищим показником з 1945 року. Але тривоги в новинах додавали не лише повідомлення про гарячі точки. Внаслідок удару стихії вибухнув енергоблок на японській атомній електростанції "Фукусіма".



Вибухнув на японській атомній електростанції "Фукусіма" / Фото DPA

У п'ятницю 11 березня японські сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 9 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр був за 130 кілометрів від півострова Ошикава, регіон Тохоку. Це підняло хвилю, яка підійшла до берега у вигляді руйнівного цунамі. По узбережжю вдарила хвиля висотою 10 – 12 метрів.

Сильних руйнувань зазнали населені пункти Північно-Східної Японії у префектурі Міяґі, Івате, Фукусіма. За офіційними даними, внаслідок удару стихії загинули більше ніж 5 тисяч людей. Надалі кількість жертв зростала.



Внаслідок вибуху загинули більше ніж 5 тисяч людей / Фото AFP

Через руйнування дамби постраждали системи охолодження реакторів на Фукусімській АЕС. Компанія Tepco, власники АЕС, спочатку намагалася приховати загрозу катастрофи. Та коли ситуація погіршилася, карти виклали на стіл.

Дивіться повний випуск програми "Україна 30" на 24 каналі:

Незабаром ядерне паливо в 3 із 6 реакторів на атомній електростанції "Фукусіма-1" перегрілося. Водень, вирвавшись з баків високого тиску, кілька разів вибухнув в енергоблоках. Радіоактивні частинки забруднили понад тисячу квадратних кілометрів, більше ніж 160 тисяч жителів довелося тікати із міста. Радіоактивні викиди внаслідок аварії становили до 20% від викидів при Чорнобильської аварії.

Символом відваги і самурайської вірності стали добровольці-рятувальники, які зголосилися залишитись на території атомної станції після евакуації персоналу.

Більше випусків програми "Україна 30" можна переглянути за посиланням

Про перший організований протест проти "георгієвських стрічок" у Львові та призначення очільником УГКЦ Святослава Шевчука,