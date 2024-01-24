Іспити з мови, історії та Конституції: що нового в законопроєкті про множинне громадянство

Днями Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону, який дозволяє українцям за кордоном отримувати наше громадянство. Паралельно вони можуть мати паспорт країни, у якій проживають.

Очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко заявила, що насправді це питання обговорювали ще з 2019 року, коли президент вніс перший законопроєкт. Водночас тепер багато українців виїхали з України й це є величезним людським капіталом, який може вкладати силу і душу в розвиток нашої країни.

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Що нового передбачає проєкт закону про множинне громадянство

Наталія Науменко заявила, що громадяни ЄС та країн "Великої сімки" можуть за спрощеною процедурою отримати громадянство України та не виходити зі свого першого громадянства.

Уряд і президент потім ще розглядатимуть питання, щоб розширити коло таких країн. Також претенденти повинні будуть скласти іспити з української мови, історії України та Конституції України. У них на це є три роки,

– заявила посадовиця.

За її словами, проєкт закону чітко визначає підстави для втрати громадянства. Зокрема, забрати громадянство можуть через:

питання національної безпеки,

користування паспортом іншої країни на території України.

Однак глава Державної міграційної служби пояснила, що при розгляді в парламенті ці підстави ще змінюватимуть.

"Також там говориться про те, що іноземні військовослужбовці, які воюють за Україну (зокрема з країни-агресора) і в яких закінчився строк дії паспорта, все одно можуть податися на громадянство України. Так само і члени їхніх родин. Їм теж не потрібно подавати зобов'язання відмовитись від громадянства іншої країни – лише декларацію про те, що в Україні вони користуватимуться виключно українським паспортом", – пояснила Наталія Науменко.

За її словами, у законі про громадянство України закладені принципи множинного громадянства. Зокрема, там мовиться про те, що у випадку, якщо громадянин України отримав підданство іншої держави, в нашій країні він використовує виключно український паспорт і вважається українським підданим.

"Тобто фактично держава визначила, що деколи людина може мати інше громадянство, але не користуватися ним в Україні. Також ми розуміємо, що військові, які захищали чи захищають територіальну цілісність України, просто не можуть вийти з попереднього громадянства", – заявила глава Державної міграційної служби.

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про множинне громадянство