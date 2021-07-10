Пройшла 7 кілометрів: у курортному Лазурному загубилася 10-річна дівчинка

У Херсонській області у Лазурному 10-річна дитина загубилась на пляжі. Дівчинка збирала камінці біля берега, а потім зникла.

До правоохоронців 9 липня звернулась жінка та заявила про зникнення своєї онуки на пляжі у Лазурному.

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Поліцейські шукали дівчинку

Правоохоронці прочісували берегову лінію курорту. Проте один з відпочивальників автокемпінгу побачив дівчинку та запитав, що вона робить. Дитина зізналась, що загубилась. Чоловік повідомив поліції.

Дитина пройшла берегом аж 7 кілометрів. Таким чином вона вийшла до сусіднього курорту в Приморському. Школярка розповіла, що збирала камінці та не помітила, як загубилась.

Що тепер з дівчинкою

За повідомленням поліції, з дівчинкою все добре. Її відвезли до бабусі. До речі, з жінкою провели профілактичну бесіду щодо догляду за дітьми.

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