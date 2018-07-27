Прозорий манікюр: стильні ідеї на літо 2018
Прозорий манікюр знову актуальний цього сезон, у ньому можна використовувати різний дизайн та додаткові кольори.
Літній прозорий манікюр – це у першу чергу мінімалізм: прості візерунки чи геометричні фігури. Покрити такий манікюр можна прозорим матовим або глянцевим лаком. Однак зважте, що матове покриття тримається не так довго, як глянцеве.
Читайте також: 12 приголомшливих кольорів для літнього манікюру
Дивіться далі модні ідеї прозорого манікюру.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі