Прозвучало прізвище Коломойського, – Данілов назвав наступний кейс, який розгляне РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що в Україні з'явилося багато олігархів після закриття банків. Тепер Рада національної безпеки й оборони розглядатиме причини цих подій.

Олексій Данілов також впевнений, що олігарх Ігор Коломойський не зміг діяти самостійно, якщо б не допомога спільників з Нацбанку. Про це він розповів на конференції YES Brainstorming.

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Дії олігархів завдають серйозних збитків

На думку Данілова саме Національний банк мав би контролювати те, що відбувається у фінансових установах, зокрема в "Приватбанку". Секретар РНБО не назвав конкретних імен, однак заявив, що поплічники Коломойського і далі працюють в держустановах на високих посадах, тому мають відповідати перед законом разом з олігархом.

Тут прозвучало прізвище Ігоря Валерійовича Коломойського. Так от я можу сказати: якби не були спільники в Національному банку України, він жодним чином не міг би нічого робити. Це інституція, яка мала контролювати всі ці речі. Але вони сьогодні всі працюють на своїх посадах, вони поважні, вони мають іти одним гуртом до того процесу, який ми закидаємо Ігорю Валерійовичу Коломойському,

– розповів Данілов.

Окрім того, секретар РНБО додав, що олігархи серйозно шкодять державному бюджету. Сума збитків становить близько 96 мільярдів гривень. Причиною зазвичай є те, що "власники щось не додають".

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