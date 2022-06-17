Пряме влучання: ЗСУ одним залпом шести "Цезарів" накрили район з російською технікою

Українські військові продовжують знищувати ворога. Так, за допомогою одного залпу шести "Цезарів" вдалось накрити цілий район з технікою російських загарбників.

Про ефективну роботу наших військових розповіли у Генштабі ЗСУ. Там ворог зберігав понад 15 одиниць своєї техніки.

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Знищили командно-штабну машину командира

Як розповідають самі військові, їм вдалось результативно завдали вогню по ворогові. Завдяки прямому влучанню на брухт перетворилась самохідна гаубиця 2С-19 "Мста-С". Крім того, вдалось знищити командно-штабну машину командира батареї.

У Генштабі підкреслюють, що наші військові демонструють надшвидкий перехід на озброєння та стандарти НАТО. Причому подібна практика унікальна для усього світу.

Українські військові ефективно знищили ворога за допомогою "Цезаря": дивіться відео

Україна отримала першу версію CAESAR

Міжнародні партнери надали Україні артилерійську установку CAESAR. І хоч це перше її покоління, воно аж ніяк не заважає нам результативно знищувати ворога.

Основою установки служить Renault sherpa 6x6. Зауважимо, що вже існує покращена версія, яка пересувається за допомогою Tatra T-815 8x8.

Над створенням цієї самохідної артилерійської установки працювала компанія Nexter з Франції. Вона, власне, і працює над випуском подібного військового озброєння, а також техніки. І хоч на початку CAESAR мав іншу задачу – забезпечення вогневої підтримки, машина продемонструвала себе й на інших напрямках дії. Мовиться про:

контрбатарейну боротьбу;

знищення укріплень;

ліквідацію живої сили.

Зауважимо, що ефективна відстань роботи CAESAR – 42 кілометри. Але сама машина всеїдна, адже передбачає боєприпаси 155-міліметрового калібру. А це означає, що вона може випускати снаряди різного виду та класу.

Що стосується втрат ворога, то вони щоденно лише зростають. Нашим захисникам і захисницям уже вдалось знищити понад 33 тисячі окупантів, а також тисячі одиниць ворожих машин.

За минулу добу 200 окупантів стали "двохсотими"

Від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 33 150 російських бійців. Це приблизна цифра, адже достеменно підрахувати втрати ворога просто неможливо у зоні ведення активних бойових дій.

Крім того, на брухт уже вдалось перетворити 1456 танків, 3563 бойові броньовані машини, 734 артилерійські системи, 233 реактивні системи залпового вогню, 97 одиниць засобів ППО.

На балансі ворожої армії також на 215 літаків, 180 гелікоптерів, 593 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет, 13 суден, 2496 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки менше.

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