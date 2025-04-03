У Зеленського відповіли, чи плануються прямі переговори між Україною та Росією
- Павло Паліса повідомив, що прямої комунікації між Росією та Україною наразі не було.
- За його словами, зараз відповідних зустрічей без посередників не планують.
Прямої комунікації між Росією та Україною у питанні мирних переговорів наразі не було. Безпосереднього діалогу між Києвом і Москвою наразі не планують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси щодо перемовин з Росією.
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Чи планує Україна переговори з Росією
В українського посадовця запитали, чи виступає американська сторона за те, що Україні та Росії варто вже перейти до прямої комунікації. На це Павло Паліса відповів, що наразі Київ не планує переговорів з Москвою без участі посередників.
Прямої комунікації не було, і вона не планується,
– заявив заступник.
Нагадаємо, українська та американська делегації ввечері 23 березня зустрілися у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вже наступного дня 24 березня переговори провели представники Росії та США, за підсумками чого ухвалили важливі рішення.
США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі та заборону використання комерційних суден у військових цілях, і обговорили питання експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниження витрат на страхування тощо.