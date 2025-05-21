Експосол у США сказав, чого Україні не можна допустити у випадку прямої зустрічі з Путіним

Поки що існує лише один переговорний трек – Дональд Трамп та Владімір Путін. Кремль максимально відтягує час у переговорах з Україною, а тим паче з особистою зустріччю російського диктатора з Володимиром Зеленським.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, експосол України в США Валерій Чалий, зауваживши, що рано чи пізно зустріч України з Путіним відбудеться. Однак для цього є дуже важлива умова.

Дивіться також Найстрашніше – не розмова з Трампом: чим Путін міг дуже роздратувати Китай

Умова зустрічі України з Путіним

Дипломат зазначив, що Путін не хоче бачити Зеленського за столом переговорів. Кремлю потрібно "все вирішити" лише з Вашингтоном. Однак російський диктатор буде змушений змиритись з суб'єктністю України, яка є основною.

За словами Чалого, багато іноземних ЗМІ зараз поширюють публікації про те, що мир в Україні буде залежати від рішень Трампа. Насправді ж все залежатиме від ситуації на лінії фронту.

Сьогодні нам не можна допускати прямої зустрічі з російським диктатором без участі інших країн. Ні в якому випадку без свідків. В ідеалі – не лише США, а й і європейські країни. Як мінімум, Британія, Франція та Німеччина. Певну роль відіграти може і Китай,

– наголосив він.

До речі, раніше дипломат зауважив, що Україні може бути вигідний відхід США від переговорів, але лише у випадку, якщо вони відійдуть від посередництва до підтримки України разом з Європою.

Нагадаймо, що новий Папа Лев XIV запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією у Ватикані