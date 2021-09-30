"Прямуємо до катастрофи": G20 терміново збирається через ситуацію в Афганістані

Через ситуацію в Афганістані країни G-20 проведуть позачерговий саміт. Він відбудеться 30 – 31 у Римі.

Прем'єр-міністр Маріо Драґі наголосив, що члени G20 мають робити усе можливе, аби врятувати людські життя. Участь у саміті також візьмуть ООН та Катар.

Зауважте Чому банківська система Афганістану близька до колапсу

Ми прямуємо до гуманітарної катастрофи (в Афганістані – 24 канал), і наш обов'язок втрутитися,

– наголосив Драґі.

Таліби розпочали показові страти

Бойовики "Талібану" вивісили у місті Герат тіла страчених 4 начебто злочинців. Їх нібито підозрювали у викраденні людей.

Світовим ЗМІ очевидці розповіли моторошні деталі. Зокрема, що одне з тіл вішали на площі за допомогою підйомного крана.

Терористи хвалилися, що врятували батька та сина, яких захопили 4 викрадачів після перестрілки.

Представники "Талібану" також заявили, що планують відновити в Афганістані страти та ампутації кінцівок.

Співзасновник радикального ісламістського руху мулла Норуддін Турабі наголосив: "відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки".