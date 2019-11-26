"Псевдоатовці": хто і як привласнює землі ветеранів

Учасники АТО мають першочергове право на безкоштовне отримання землі. Однак, згідно з офіційними документами, виділені ділянки під виглядом ветеранів отримують чиновники і бізнесмени.

У 2017 році голова Львівської ОДА Олег Синютка видав розпорядження, згідно з яким 83 особи отримали дозвіл на відведення земельних ділянок біля озера Наварія в Пустомитівському районі.

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Журналісти-розслідувачі з'ясували, що серед тих, хто є в списку, менше половини справжніх АТОвців. Натомість більша частина землі перебуває у власності чиновників та бізнесменів.



"Псевдоатовці", які володіють земельною ділянкою

Земля біля Солонки

У січні 2018 року Держгеокадастр передав 13 гектарів земельної ділянки між Солонкою і Наварією, що на Львівщині, учасникам АТО. Однак майже одразу землю почав скуповувати співзасновник формування з охорони громадського порядку "Розвиток громади" Василь Сабадаш.



Василь Сабадаш

Як працює схема? Органи влади передають елітні ділянки воїнам АТО. Ті продають їх членам організації "Розвитку громади". Варто відзначити, що ця організація фігурує в багатьох журналістських розслідуваннях щодо дерибану землі. Зокрема, біля львівського аеропорту за такою схемою бізнесмени привласнили 6 гектарів землі.

В пресі це називають "скнилівською комедією" – земельна ділянка з тим самим кадастровим номером виділена просто іншій особі.

Корупційний зв'язок

Вище згадана організація "Розвиток громади" та Українська спілка учасників АТО пов'язані між собою однією особою – Олександром Веремеєнком. Він є співвласником Стрийського ринку і нічного клубу "Фешн клаб" у центрі Львова, а також знаний як бізнес-партнер ексдепутата Верховної Ради від "Свободи" Ігоря Кривецького.



Олександр Веремеєнко

Ці організації, разом із "Національним корпусом", "Соколом", та "Рабів до раю не пускають" неодноразово були учасниками масових протестів на вулицях Львова, декілька разів зривали сесії міської ради.

Члени формувань затято відстоюють права АТОвців, натомість їхні керівники є фігурантами корупційних схем, пов'язаних із розподілом землі, призначеної саме для учасників бойових дій на Сході.