Звезли масовку, – Федоров про зібрання колаборантів щодо приєднання Запоріжжя до росії

російські окупанти завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області. Вони провели "форум" у міському Палаці культури.

Окупанти зрозуміли, що їхні плани на проведення псевдореферендуму – на грані краху. Навіть під дулами автоматів росію підтримують не більше ніж 10% мелітопольців.

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Яка ситуація у Мелітополі

За словами міського голови Івана Федорова, щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським "старшим братом" колаборанти вкотре вирішили зняти пропагандистську картинку для росЗМІ.

Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області – 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення – і провели "форум" у міському Палаці культури,

– розповів Федоров.

За його словами, керував цим "форумом" гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Федоров зазначив, що цей зрадник вигадав собі посаду. Тепер він сам "вершить долю" тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатись до росії.

"Які плани з’являться в голові цього психічно хворого місцевого царька – поплічника кремля завтра важко здогадатись. У будь-якому разі його "накази" не мають юридичного значення", – додав міський голова Мелітополя.

Псевдореферендуми росії в Україні

Зверніть увагу! Гауляйтеру на тимчасово окупованій території Запорізької області Євгену Балицькому оголосили про підозру у державній зраді. Це вдалося зробити завдяки матеріалам, зібраним Службою безпеки України.

За даними ЗМІ, росія хоче анексувати п'яту частину України. Фейковий "референдум" країна-окупантка хоче організувати у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Усіх громадян України закликали бути обачними та не брати участь у цих злочинних діях ворога.

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