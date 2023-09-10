Зрадники і колаборанти у топі списків партій на "виборах" на окупованих територіях: аналіз ЧЕСНО

Росія на тимчасово окупованих територіях 10 вересня проведе так звані "вибори". Відомо, що списки партій на них очолюють самопроголошені губернатори, ватажки "ДНР/ЛНР" та депутати держдуми.

У русі "ЧЕСНО" проаналізували списки на так званих "виборах". Розповідаємо, хто їх очолює.

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Хто очолив списки від "Єдиної Росії"

Власне, так звані "вибори" пройдуть на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у "ДНР" і "ЛНР". Відомо, що очолюють списки від "Єдиної Росії" псевдогубернатори цих областей, а також керівники самопроголошених республік. Мовиться про Євгена Балицького, Володимира Сальдо, Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Інформацію рух "ЧЕСНО" виявив на сайті центрвиборчкому країни-агресорки.

Цікаво, що першим від ЛДПР (Ліберально-демократичної партії) по всіх чотирьох регіонах іде Леонід Слуцький. Він – керівник цієї фракції у російській думі.



Хто очолює списки на псевдовиборах на окупованих територіях / Інфографіка руху "ЧЕСНО"

Йдемо далі. Отже, "Справедливу Росію" на Запоріжжі очолює колишній депутат Мелітопольської міської ради Юрій Онищук, а на Херсонщині – колишній регіонал Ігор Щепелін. Тим часом на Луганщині – генеральний директор "Транспортна компанія "Вояж" Геннадій Тараканов, а на Донеччині – депутатка держдуми Олена Драпеко.

Якщо говорити про Комуністичну партію, то на Запоріжжі її список очолює кримський колаборант, колишній депутат ВР Криму Олег Слюсаренко. Натомість на Херсонщині – комуніст з Росії Каміль Замалетнідов. А от на Донеччині – колишній депутат районної ради та один з організаторів "референдуму" у Донецьку Борис Литвинов. Що стосується Луганщини, то у цьому випадку йдеться про Олександра Єрмоленка. Він – депутат з так званої "Народної ради ЛНР".

Цікаво, що партія "Нові люди" на псевдовиборах висувається лише у так званих "ЛНР/ДНР". Списки партії очолюють Олексій Дорофєєв і Вадим Колеснік. Перший – депутат так званої "Народної ради ДНР", а другий – місцевий ФОП.

Звернімо увагу, що напередодні у Новій Каховці підірвали окупантів. Вони якраз займалися транспортуванням так званих "бюлетенів". Відомо, що внаслідок підриву один військовий відправився на той світ, а ще двоє – зазнали поранень.