План провалився: чому росіяни відмовились від "виборів" на деяких окупованих територіях
Росія готується до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, які призначила на 10 вересня. Щоправда, окупанти оголосили, що на деяких територіях фейкових "виборів" не буде.
Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, попри такі заяви росіяни продовжують тиснути на місцеве населення.
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Провалюється примусова паспортизація
Сергій Хлань зазначив, що раніше загарбники вимагали, щоб місцеві отримали російські паспорти. Це було обов’язковою умовою і для псевдовиборів зокрема.
Вони зрозуміли, що паспортизація у них провалюється, охочих немає, навіть під примусом вони не можуть виконувати свій план паспортизації. Згодом оголосили, що голосувати на "виборах" можна без російського паспорта, достатньо того, що ти там перебуваєш,
– пояснив він.
Такі "вибори" – це цілком фейкове дійство, наголосив депутат облради. Таке ж відбувалось під час псевдореферендуму у Херсоні. Усі колаборанти, які брали участь у цьому псевдореферендумі, понесуть за це відповідальність.
Хлань про псевдовибори на окупованих територіях: дивіться відео
Фейкові "вибори" на окупованих територіях
- ЦВК Росії 15 червня ухвалила рішення провести так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей 10 вересня. З ініціативою провести фейкові вибори звернулися гауляйтери тимчасово окупованих областей.
- У псевдореспубліках у Луганській та Донецькій областях планували фейкові вибори "депутатів" так званих "народних рад республік". На території окупованої Херсонщини – "довибори" до держдуми Росії. В окупованій частині Запорізької області – "парламентарів законодавчих зборів".
- Проте 3 липня глава ЦВК країни-агресорки Елла Памфілова зустрілась з Владіміром Путіним і повідомила йому, що дату проведення псевдовиборів можуть перенести. Це нібито пов'язано з можливими "непередбаченими обставинами".