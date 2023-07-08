План провалився: чому росіяни відмовились від "виборів" на деяких окупованих територіях

Росія готується до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, які призначила на 10 вересня. Щоправда, окупанти оголосили, що на деяких територіях фейкових "виборів" не буде.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, попри такі заяви росіяни продовжують тиснути на місцеве населення.

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Провалюється примусова паспортизація

Сергій Хлань зазначив, що раніше загарбники вимагали, щоб місцеві отримали російські паспорти. Це було обов’язковою умовою і для псевдовиборів зокрема.

Вони зрозуміли, що паспортизація у них провалюється, охочих немає, навіть під примусом вони не можуть виконувати свій план паспортизації. Згодом оголосили, що голосувати на "виборах" можна без російського паспорта, достатньо того, що ти там перебуваєш,

– пояснив він.

Такі "вибори" – це цілком фейкове дійство, наголосив депутат облради. Таке ж відбувалось під час псевдореферендуму у Херсоні. Усі колаборанти, які брали участь у цьому псевдореферендумі, понесуть за це відповідальність.

Хлань про псевдовибори на окупованих територіях: дивіться відео

Фейкові "вибори" на окупованих територіях