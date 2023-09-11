Вибори-вибори, а "кандидати" безробітні: хто балотувався на псевдовиборах у ТОТ

Росія намагалася провести так звані "вибори" на окупованих територіях 8 – 10 вересня. У "Чесно" проаналізували склад "кандидатів".

Окупанти за усіляку ціну намагаються "пришити" захоплені території до Росії. Але їхні спроби марні: ЗСУ невблаганно наступають, а українські партизани та спецслужби успішно працюють у тилу, наближаючи нашу перемогу.

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І хто ж захотів бути "депутатом"

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей під час псевдовиборів "змагалися" чотири партії країни-агресора – "Єдина Росія", ЛДПР, КПРФ та "Справедлива Росія". Серед кандидатів найбільше безробітних, працівників комунальних підприємств та представників органів окупаційної влади. У середньому 20% кандидатів у списках проживають в Росії,

– пише видання.

Безробітних більше на Херсонщині – 40%. На другому місці представники окупаційної влади (голови ВЦА, працівники псевдоміністерств та департаментів), їх 24% і 17% працівників підприємств. На Запоріжжі на першому місці серед тих, хто балотувався, – працівники підприємств (переважно комунальної власності), таких 25%. Майже стільки ж представників окупаційної влади, далі 20% безробітних і 13% медиків та освітян.

Окупанти, звісно, ж повідомили, що явка була високою, аж до 76%, а перемогу очікувано здобула "Єдина Росія". В українському МЗС псевдовибори назвали фікцією.

Ні представники "Єдиної Росії", ні жодна інша російська політична сила не можуть набрати голоси в тому, чого не було,

– говорить речник міністерства Олег Ніколенко.

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