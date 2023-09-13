Беруть під контроль адміністрації: правозахисник розкрив плани Росії після псевдовиборів

Кремль провів псевдовибори на окупованих територіях України, заздалегідь призначивши переможцем "Єдіную Росію" Путіна. Однак, окупантам не доведеться згортати свої штаби, адже вже незабаром вони знову силоміць вдаватимуться до незаконного "волевиявлення".

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. На його думку, вже наступного року на окупованих територіях можуть розпочатися ще більш серйозні репресії.

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До чого готуватиметься Росія після псевдовиборів

Головне політичне завдання псевдовиборів на окупованих територіях полягало в тому, щоб взяти під контроль голів тамтешніх адміністрацій. Відтепер процесами на окупованих територіях керуватимуть не колаборанти, а ті, кого оберуть окупаційні адміністрації.

Також псевдовибори є підготовкою до проведення так званих "російських президентських виборів" у 2024 році на окупованих територіях. Фактично, російським партіям навіть не доведеться закривати свої штаби. Окупанти побачили, що у них не виходить, і тепер готуватимуться до більш важливої події з урахуванням своїх помилок.

Псевдовибори на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть змінити їхній статус. В минулому Росія визнала “незалежними”, але незабаром там вже не буде ніяких квазісамостійних політичних утворень, а лише 5 визнаних Кремлем партій.

"План Росії полягає в тому, щоб створити на місці колишніх так званих "ЛДНР" створити округ "новоросія". Це буде зроблено до російських президентських виборів під гаслом "Путін приєднав новоросію". З огляду на це окупанти почали перейменовувати місцеві підприємства, як от "залізничні дороги новоросії" – переконаний правозахисник.

Павло Лисянський про можливі наслідки псевдовиборів на окупованих територіях: дивіться відео

Загроза від нових виборів для цивільних

Серед подальших планів Кремля на окуповані території України – можлива депортація нелояльного населення та заміна його на привезених з Росії мешканців. Такі процеси вже зараз відбуваються у Мелітополі й неофіційно готуються у Маріуполі, куди окупанти планують переселити 300 тисяч громадян країни-агресорки.

Це чисто колоніальний підхід. Росії потрібні свої люди на окупованих територіях, а місцеве населення агресор сприймає як обслуговуючий персонал,

– висловив своє обурення Лисянський.

Найпотужніших репресій на окупованих територіях, на думку Лисянського, можна очікувати з квітня 2024 року, коли агресор переобере Путіна на новий термін. До цього часу окупанти можуть приховувати свої дії та наміри, не вдаючись до розхитування човна.

"Росія може почати масові депортації та арешти за допомогою так званого "міграційного законодавства". Воно передбачає, що ті українці, які не отримають паспорт громадянина Росії, можуть бути депортованими з території України. Ця норма має запрацювати з липня 2024 року, але будемо сподіватись, що до того часу Збройні Сили України деокупують наші території”, – зазначив Лисянський.

Що відомо про місцеві псевдовибори окупантів