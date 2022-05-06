У психлікарні у Ростовської області перебувають 800 поранених та 200 тіл загиблих росіян

Росія намагається приховати реальні втрати особового складу у війні проти України. Та про реальний стан справ свідчить те, що у Росії поранених та навіть вбитих відправляють до психічних лікарень. Ймовірно, бракує військових госпіталів.

Збройним силам Росії надали психлікарню

Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі Генштабу Збройних Сил України. Там зазначили, що росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Варте уваги "По нам є**шать, а відходити не дозволяють": опір ЗСУ на Харківщині деморалізував росіян

У Генштабі ЗСУ заявили, що збройним силам Росії надали у користування психіатричну лікарнюу Ростовській області.

За даними Генштабу ЗСУ, там перебуває близько 800 російських військових. Також у психлікарні розмістила до 200 тіл вбитих російських окупантів.

За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам Російської Федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росія зазнає великих втрат у війні з Україною

Вранці 6-го травня Генштаб ЗСУ традиційно опублікував оновлені дані щодо втрат збройних сил Росії. Повідомляється, що у війні проти України загинуло вже 24 900 російських солдатів.

Окрім того, росіяни втрачають багато техніки. Зокрема, 1 100 танків, 2 686 бойових броньованих машин. Україна дає відсіч ворогу в і небі: вже збито 199 літак і гелікоптерів.

У морі Збройні Сили України також намагаються зупиняти ворога, знищивши 11 одиниць кораблів та катерів.

До речі Росіяни провалилися при атаці Нової Дмитрівки на Харківщині, Рубіжного і Воєвідки на Луганщині

На тлі великих втрат Росія ще й не може виконати поставлені цілі та втрачає позиції. Як відомо, у четвер, 5-го травня, стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках.

У Генштабі ЗСУ 6-го травня повідомили, що відновили контроль ще над 6 селами на Харківщині. Раніше українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Руська Лозова. З цього села російські військові гатили по Харкову.

До теми – на яких напрямках росіяни намагаються прорватися: відповідь Мусієнка: дивіться відео