Психолог назвала важливу умову для виховання дітей

Виховання дітей – важлива складова їх розвитку, тому батьки повинні докласти усіх зусиль, щоб допомогти дітям адаптуватися до навколишнього світу.

Психолог Світлана Ройз помітила, що батьки настільки стараються виховати дитину, що пропускають дуже важливу умову, йдеться у дописі у Facebook.

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За її словами, трапляються ситуації, коли діти гармонійно та добре розвиваються, але вони зовсім не виховані.

Схоже, ви дуже хороші батьки і схоже, ви знаєте дуже багато про виховання "щасливих дітей". З дитиною все в порядку, зараз йому явно важлива послідовність у реакціях і діях дорослих, чітко позначені правила в сім'ї, і ваша впевненість в тому, що "ви молодець,

– пояснює Світлана Ройз.



Дитині шкодить відсутність логічних правил

Вона помічає, що сучасним батькам не потрібно казати, що дітей бити не можна, адже вони стали уважніші та дбайливіші до дитини.

Проте, за словами психолога, батьки настільки бояться зробити помилки чи травмувати дитину, що не зупиняють того, що варто було б зупинити. Дитина потребує послідовності, їй шкодить відсутність логічних правил не менше, ніж директивність.

Дитина повинна знати, що світ піклується не лише про нього, а й про інших людей, зокрема, її батьків.

Психолог Світлана Ройз “Одне з наших завдань – навчити дитину жити в світі без нас. Дитині важливо відчувати нашу повагу до себе, чути наше "ні", йому важливо зустрічатися зі складними почуттями - і отримувати від нас підтримку”

Психолог зазначила, що виховання – це постійне балансування між структурованими правилами, повагою, довірою, близькістю, адекватною строгістю, дбайливістю, розвитком. За її словами, постійно балансуючи складно зберегти стійкість.

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