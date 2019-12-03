Психолог про підозрюваних у вбивстві сина Соболєва: Підлягає висвітленню, але не в такий спосіб

Поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Те, що обидва затриманих є колишніми бійцями АТО – потрібно висвітлювати, однак не у такий спосіб, як роблять медіа.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила психологиня Катерина Проноза.

До теми: Вбивство сина депутата Соболєва: затриманим оголосили про підозру

"Варто звертатися до досвіду і зважати на те, що ці двоє військовослужбовців є таким ж людьми як і всі інші", – сказала вона.

За її словами, останнім часом існує практика після скоєння злочину наголошувати на безпосередній участі людей, які воювали. Психологиня вважає, що таким чином під час інформаційної війни ЗМІ ще більше патологізують суспільство і проблему. Адже при цьому ніхто ніколи не уточнює, скільки людей вчиняють злочини після в'язниці, а скільки – наприклад, через ревнощі.

Психологиня наголосила, що вбачає проблему не у висвітленні як такої інформації, а у способі, в який це переважно роблять.

Коли ми наголошуємо на тому, що це було здійснено безпосередньо учасниками бойових дій – ми ще більше патологізуємо наше суспільство, патологізуємо проблему. Звичайно, що це підлягає висвітленню. Але чому це висвітлюється зазвичай у такий спосіб? Не висвітлюється інформація, в якій йдеться про те, скільки людей здійснили повторні злочини після виходу з місць позбавлення волі, скільки людей здійснюють злочини на підставі ревнощів або ще чогось,

– підкреслила Катерина Проноза.

Також вона додала, що не погоджується з тезою щодо відсутності допомоги від держави для військових.

"Щодо "нічого не зроблено в державі" – я з цим не погоджуюся. Тому що я досить тривалий час, з початку військових дій, працюю з військовослжбовцями. І я розумію, що на державному рівні досить багато чого робиться", – розповіла Проноза.

Однак вона зазначила, що існують дві інших проблеми, які стосуються психологічної допомоги військовим:

Є безпосередньо категорії, які важко озвучувати – власне проблеми. Друге – є таке поняття як мотиваційний компонент. І це є один з найважливіших факторів. Тому що для того, аби отримати допомогу – потрібно безпосередньо по неї звернутися, або отримати пропозицію і погодитися.

Чим відомі підозрювані у вбивстві хлопчика?

Обидва затриманих є колишніми бійцями АТО. Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.

Його напарником у злочині став товариш по батальйону на прізвище Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.

Що відомо про замах на депутата Соболєва