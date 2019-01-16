Психотерапевт пояснила, чому нас дратують щасливі люди у соцмережах

Соцмережі – це місце, де народжується багато ілюзій, а у реальному світі їх просто не існує, там є баланс радісного та сумного.

Людина, яка починає звикати до ілюзій, рано чи пізно стикається з розчаруванням та знеціненням, пише психотерапевт, психоаналітик Ксенія Черник.

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Вона зазначає, що психологічно зрілі, зайняті своїм життям люди не мають проблем з ідеальними картинками, з красивого життя інших людей, пише Inspired.

Такі люди можуть мотивувати себе чи надихнути, щоб досягнути цього. Але це можливо за таких умов – людина розуміє, що таке конструктивна заздрість і що вона заздрить лише тому, що для неї має цінність. Вона ставить питання: "Що мене зачепило у цій фотографії і чому?". Після цього у неї з’являється розуміння того, що їй бракує у житті і як цього досягнути.

Психоаналітик Ксенія Черник “Але якщо людина в собі невпевнена, якщо вона погано розбирається у своїх почуттях і бажаннях, якщо вона незріла, тоді бачачи красиве життя інших, вона дуже легко може стати пригніченою, роздратованою і навіть агресивною. Таким людям почуття заздрості дуже складно трансформувати в роботи над собою і в мотивацію. Саме тому безліч людей в соцмережах критикують, ображають і знецінюють інших”.

За цим ховається страх визнати власну вразливість та показати справжні емоції. Тобто людині складно визнати, що її щось зворушило, найпростіше написати гнівний/саркастичний/іронічний коментар. А плакати ще більше соромно, навіть якщо це від радості.



Люди бояться визнати власну вразливість та показати справжні емоції

Знецінення часто виливається у форму критики, применшення досягнень іншої людини. Часто така поведінка стає звичкою через стереотип поведінки, страх власних, зокрема, позитивних емоцій.

Причиною такої поведінки може бути ставлення батьків до дитини у дитинстві. А це є приводом для роботи над собою.

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