Психотерапевт зруйнував 5 популярних міфів про антидепресанти

Антидепресанти – це група лікарських психотропних препаратів, що впливають на рівень нейромедіаторів, зокрема серотоніну, норадреналіну і дофаміну. Антидепресанти можуть бути різні за хімічною структурою і навіть за широтою спектра дії.

Лікар-психотерапевт, психіатр Сергій Кистенів назвав основні міфи про антидепресанти.

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Міф 1. Антидепресанти лікують лише депресію

Попри те, що антидепресанти призначені для лікування депресії, вони можуть лікувати й інші хвороби, зокрема:

• тривожні розлади;

• обсесивно-компульсивні розлади;

• посттравматичні стресові розлади;

• порушення адаптації у дітей;

• гостру реакцію на стрес;

• енурез (неусвідомлений акт сечовипускання);

• розлади харчової поведінки;

• мігрені;

• хронічний больовий синдром;

• біполярний розлад;

• передменструальний синдром (ПМС), тощо.



Антидепресанти лікують не лише депресію

Міф 2. Антидепресанти викликають залежність

Насправді ж, це твердження – хибне. Деякі види антидепресантів використовуються для лікування залежності (алкогольної, нікотинової, ігроманії). Важливо також знати, що для лікування залежності дозу антидепресантів постійно збільшують. Якщо дозу збільшити більше, ніж дозволено, то виникнуть побічні ефекти, але це не посилить ефект від дії ліків.

Міф 3. Антидепресанти шкідливі для здоров’я

Сучасні препарати безпечні, ефективні і вони добре переносяться. У таких ліків немає летальних доз. Психіатр зазначає, що можна отруїтися ліками від гіпертонії, зубного чи головного болю, але від антидепресантів це зробити дуже складно.

Вагітні приймають антидепресанти нового покоління без шкоди для дитини. Більшість антидепресантів сумісні з грудним вигодовуванням.



Антидепресанти не шкідливі для здоров’я

Міф 4. Антидепресанти потрібно приймати все життя

У середньому ліки потрібно приймати від 6 місяців до року. Важливо, щоб позитивний вплив цих препаратів тривав певний час, тоді фізіологічна система стабілізується і буде сама працювати вже в нормальному режимі. Тобто, під час прийому антидепресантів відбувається не заміна, а відновлення нормальної роботи.

Міф 5. Антидепресанти можуть призвести до суїциду

Дослідження показують, що багато антидепресантів можуть збільшити ймовірність суїциду у перші три місяці терапії, особливо у дітей та підлітків. Найчастіше це пов’язано зі стимулювальною дією антидепресантів, яка виникає швидше, ніж антидепресивний ефект. Отже, ризик суїциду є лише у тих, хто мав або має намір закінчити життя самогубством. Для інших людей цього ризику немає.

До того ж, для лікування пацієнтів з суїцидальними думками, постійно контролюють їх в умовах стаціонару.



Антидепресанти можуть призвести до суїциду, якщо людина має такі думки

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