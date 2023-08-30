Атака на аеродром у Пскові: у мережі показали яскраве відео, як палають російські літаки Іл-76

У ніч на 30 серпня невідомі дрони атакували аеродром "Крєсти" в російському Пскові. Після атаки безпілотників загорілися російські військово-транспортні літаки Іл-76.

Відео пожежі на аеродромі в Пскові опубліковане в OSINTtechnical. На кадрах автор відео стверджує, що після удару безпілотників в аеропорту палають два літаки.

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Унаслідок атаки безпілотників постраждало від 2 до 4 літаків Іл-76

Спершу в російському міноборони заявляли, що нібито зупинили спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії. Традиційно росіяни звинувачують у всьому Україну.

Пожежа на аеродромі в Пскові: дивіться відео

Під час атаки на аеродром у Пскові тамтешній губернатор Ведерніков заявив, що внаслідок удару нібито жертв немає, а масштаб руйнувань уточнюється.

Водночас російські рятувальники підтвердили пожежу, яка виникла після атаки БпЛА на псковський аеропорт.

Через це всі рейси в псковському аеропорту було скасовано. Ведерніков заявив, що буцімто серйозних пошкоджень немає, тому аеропорт відновить роботу 31 серпня.

Проте, росіяни таки визнали, що в Псковській області після атаки безпілотників виникла пожежа в аеропорту. Окупанти підтвердили, що горять військово-транспортні літаки Іл-76.

За попередніми даними, постраждало від 2 до 4 літаків Іл-76. Саме літаки такого типу Росія використовує для перевезення дронів-камікадзе типу "Шахед" з Ірану.

Псковський аеропорт на карті

. На аеродромі "Крєсти" дислокується російський 334 військово-транспортний полк. Саме на їхньому озброєнні літаки Іл-76.

У російському міноборони заявляють, що нібито під атакою дронів 30 серпня було відразу 6 регіонів Росії. У Пскові дрони атакували не лише військовий аеродром "Крєсти", а й Черьохінську військову базу та сховище палива, розташоване поблизу аеропорту.

Також слід звернути увагу, що Псков – це глибокий тил Росії. Цей аеродром розташований за понад 700 кілометрів від кордону України.