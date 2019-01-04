ПСЖ готує 150 мільйонів євро на два мегатрансфери

Чемпіон Франції ПСЖ зробив велику пропозицію "Аяксу" про покупку двох молодих гравців.

ПСЖ хоче купити відразу двох футболістів "Аякса": півзахисника Френкі де Йонга і захисника Маттейса де Лігта. Парижани вже зробили пропозицію амстердамському клубу про покупку двох гравців, повідомляє Marca.

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Французький клуб приготував на двох футболістів 150 мільйонів євро: клуб готовий віддати 80 мільйонів за де Йонга і 70 мільйонів за де Лігта.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів де Йонг провів 15 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 3-ма асистами. Де Лігт за 16 матчів забив 2 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Варто зазначити, що за 21-річним де Йонгом та 19-річним де Лігтом полює також іспанська "Барселона".

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