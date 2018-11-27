Центарльним матчем середи, 28 листопада, стане зустріч французького ПСЖ та англійського "Ліверпуля". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

У цьому протистоянні букмекери більше вірять у господарів поля – футболістів ПСЖ. Зокрема, PariMatch дає на перемогу французів коефіцієнт – 2.10. Трішки вищий коефіцієнт пропонує 1xbet – 2.12. "Фаворит спорт" оцінив перемогу парижан у 2.07. Найменший коефіцієнт на звитягу підопічних Томаса Тухеля у William hill – 2.05.

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Що стосується "Ліверпуля", то їх шанси перемогти в грі, на думку букмекерів, значно менші. Зокрема, PariMatch та William hill оцінили перемогу англійців у Парижі коефіцієнтом 3.30. "Фаворит спорт" дає на успіх команди Юргена Клоппа 3.45. Нарешті 1xbet пропонує коефіцієнт 3.36.

Розійшлися думки букмекерів щодо нічийного завершення поєдинку. Один з найкращих коефіцієнтів пропонує 1xbet – 3.94. Трішки менше в нічию вірять у "Фаворит спорт" – 3.75. У свою чергу PariMatch та William hill оцінили завершення матчу нічиєю коефіцієнтом 3.90.

Нагадаємо, матч ПСЖ – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 28 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.