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      ПСЖ – Ліверпуль: відео голыв

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      ПСЖ – Ліверпуль огляд матчу
      ПСЖ – Ліверпуль огляд матчу

      У матчі між французьким ПСЖ та англійським "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів господарі поля вийшли вперед вже на 13-ій хвилині. Згодом парижани забили вдруге, але на перерву пішли за мінімальної переваги.

      Голом відзначився Хуан Бернат. Захисник отримав м'яч у штрафному майданчику, і пробив низом повз голкіпера Аліссона.

      Відео голу Берната у ворота "Ліверпуля"

      Другий гол у матчі на рахунку Неймара. Бразилець розігнав атаку, з фланшу прострілював Мбаппе, а забивати мав Кавані. Та голкіпер зіграв на виході, і не дав відзначитися нападнику. Однак м'яч відлетів до Неймара, який і пробив у дотик під штангу.

      Відео голу Неймара

      Те перед самою перервою "Ліверпулю" вдалося скоротити відставання. Ді Марія у підкаті не дотягнувся до м'яча, і збив у власному штрафному Мане. Арбітр призначив пенальті, яке чтіко реалізував Мілнер.

      Відео голу Мілнера

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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