ПСЖ можуть дискваліфікувати з Ліги чемпіонів: клубу доведеться продати Неймара або Мбаппе

ПСЖ можуть виключити з Ліги чемпіонів за порушення правил фінансового фейр-плей.

Як повідомляє L'Еquipe, УЄФА має намір вивчити спонсорські контракти французького клубу, які виявилися завищеними, а також всі нюанси покупки Неймара (222 мільйони євро) і Кіліана Мбаппе (180 мільйонів євро) влітку 2017 року.

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Йдеться про те, що можливий також такий варіант, при якому чинним чемпіонам Франції потрібно буде продати одного з вищезгаданих гравців, щоб уникнути санкцій за порушення правил ФФП.

Зазначимо, що ПСЖ в поточному розіграші Ліги чемпіонів після чотирьох турів з однією перемогою займає третє місце в груповому етапі. У чемпіонаті Франції команда Унаї Емері в 13 матчах не втратила жодного очка.

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