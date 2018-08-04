ПСЖ з розгромом переміг "Монако" і виграв Суперкубок Франції
У китайському Шеньчжені відбувся матч за Суперкубок Франції між ПСЖ і "Монако".
ПСЖ легко виграв трофей, розгромивши суперника з рахунком 4:0. У складі паризького клубу голами відзначилися Ді Марія (33 та 90+2), Нкунку (40) і Веа (67).
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Ця гра стала першою для парижан під керівництвом нового тренера - Томаса Тухеля. Також дебютував у складі столичного гранда італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон.
ПСЖ – "Монако" 4:0
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Джерело: 24 Канал
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