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ПСЖ з розгромом переміг "Монако" і виграв Суперкубок Франції

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ПСЖ переміг "Монако" у Суперкубку Франції
ПСЖ переміг "Монако" у Суперкубку Франції / psg.fr

У китайському Шеньчжені відбувся матч за Суперкубок Франції між ПСЖ і "Монако".

ПСЖ легко виграв трофей, розгромивши суперника з рахунком 4:0. У складі паризького клубу голами відзначилися Ді Марія (33 та 90+2), Нкунку (40) і Веа (67).

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Ця гра стала першою для парижан під керівництвом нового тренера - Томаса Тухеля. Також дебютував у складі столичного гранда італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон.

ПСЖ – "Монако" 4:0

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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