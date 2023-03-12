Танчики "колотимо": "Птахи Мадяра" вийшли на зв'язок з нової локації після виходу з Бахмута
Джерело:Мадяр
На початку березня тактичну групу аеророзвідки "Птахи Мадяра" вивели з Бахмута, де вона тримала оборону 110 днів. Після цього інформація, де саме знаходяться захисники, з зрозумілих причин замовчується.
Однак згодом командир групи Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що підрозділ "Птахи Мадяра" у складі новоствореної спецроти ударних безпілотних авіаційних комплексів перемістився та продовжує виконання бойових задач на новій відповідальній ділянці. Разом з цим відбувається й доукомплектація особового складу
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Окупанти визнали "Птахів Мадяра" небезпечними
Він підкреслив, що військові продовжують служити та наближати перемогу України.
Не відвели, не вбили, не повернули і не у відпустках. Продовжуємо детоксикацію хробаків, і робитимемо це до самої Перемоги,
– сказав він.
Після цього росіяни тиждень намагалися вгадати, де перебуває тактична група аеророзвідки. Припускали навіть, що "Птахи Мадяра" перебувають на Авдіївському напрямку та закликали зі страху там посилити підрозділи. А ще – назвали наших захисників "небезпечними хлопцями".
Окупанти бояться "Птахів Мадяра" / Скриншот
"Птахи Мадяра" продовжують знищувати ворожу техніку
Тож 12 березня Роберт "Мадяр" Бровді знову вийшов на зв'язок та покепкував зі здогадів з боліт.
Все спокійно, все круто. Працюємо. Не дасте нам трохи тиші потримати, починаєте одразу теорії різні… Сьогодні головний мейнстрім псарня видала. Орки назвали "небезпечним хлопцями",
– посміявся "Мадяр".
Також у відео він передав ці чутки своїм побратимам та спитав їх, що вони зараз роблять насправді. Як з'ясувалося, вони заганяли у пастку ворожий танк. А на жарт, чи, бува, не іграшковий, з посмішкою відповіли, що зараз буде іграшковим.
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Вивід тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" з Бахмута: коротко
- Про вивід "Птахів Мадяра" з Бахмута до нового місця бойових дій стало відомо 2 березня. Про це тоді у своєму телеграм-каналі розповів командир групи Роберт Бровді.
- Чому захисники отримали такий наказ, "Мадяр" не повідомив. Він підкреслив, що перш за все є військовим, а тому не коментуватиме наказів командування оборони Бахмута.
- Натомість у той день Генштаб ЗСУ та оперативне командування "Схід" не коментували інформацію про відкликання підрозділу повітряної розвідки з Бахмута.