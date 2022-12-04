На "Пташку" з "Азовсталі" накинулися через нагороду від Зеленського: чому це неправильно

Доброволиця-парамедикиня Катерина Поліщук ("Пташка") пройшла "Азовсталь" і російський полон. Нещодавно "Пташка" була нагороджена президентом Володимиром Зеленським, за що отримала порцію критики.

Володимир Зеленський нагородив "Пташку" орденом "За мужність" ІІІ ступеня, пише 24 канал. Парамедикиня опублікувала світлину з нагородження у своєму фейсбуці, після чого в коментарях їй залишили чимало критичних повідомлень.

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У чому звинуватили "Пташку"

Користувачі фейсбуку в коментарях без жодних притомних аргументів почали звинувачувати Катерину Поліщук ледь не у всіх смертних гріхах. На її адресу лунали просто дикі звинувачення про те, що вона, мовляв, неправильно поводилася у полоні та нібито перебувала там в хороших умовах.

Обурення у соцмережах викликав коментар заступниці декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, докторки філософії Ірини Лесь.

Саме вона написала, що "Пташка" неправильно поводилася у полоні, адже "щаслива" давала інтерв'ю російським пропагандистам і нібито поправилася. Згодом Лесь опублікувала інший допис, де поскаржилася на кібератаку, мовляв, це не вона залишала коментар з ознаками мови ворожнечі.

На захист Катерини Поліщук слід наголосити, що чимало українців в російському полоні вимушено давали коментарі російським пропагандистам. Вони були вимушені це зробити, адже ми не знаємо, чим погрожували їм окупанти.

Щодо фізичного стану "Пташки", то відповідні коментарі є очевидною ознакою бодішеймінгу та неприпустимі для демократичного та вільного суспільства, як ксенофобія, расизм, гомофобія тощо.

Крім того, "Пташку" звинуватили в тому, що вона "продалася" владі, зокрема Зеленському. Але й тут користувачі фейсбуку не мають жодних доказів, а тільки поширюють мову ворожнечі.

Один з дописів залишив користувач, який живе в американському Редмонді. Він порівняв "Пташку" з Надією Савченко, яка після перебування у російському полоні, мовляв, зрадила Україну.

Як у мережі реагують на критику "Пташки"

Після того, як хейтери здійснили невдалу атаку на Катерину Поліщук, на її захист стало чимало людей. Більшість коментарів під дописом "Пташки" все ж позитивні.

На її захист стали й ті, хто не підтримують Зеленського, наприклад головна редакторка Українського радіо Тетяна Трощинська.

Я не була виборцем президента Зеленського, і у нього мало шансів отримати мій голос в майбутньому, але люди, які пишуть усі ці "підлизнуть зелені яйця" і т.д. – це, з моєї точки зору, тяжкий випадок інтелектуальної неспроможності,

– вважає вона.

У хейті "Пташки" звинуватили прибічників Петра Порошенка. Про це написала військовослужбовиця-парамедикиня Аліна Михайлова у фейсбуці, яка закликала Порошенка вгамувати своїх прихильників.

"Дівчина, яка у 20 років пережила те, що не бачив і не переживав ніхто з Другої світової. Обрала шлях воїна і захисниці, а не еміграцію в Європу. Учасник одного з найбільших військових подвигів за останнє століття. Протрималась 4 місяці у російському полоні, не здалась і не зламалась", – написала Михайлова.

І все для чого? Щоб абсолютний гній і непотріб, випадковий продукт схрещування вівці з лайном, писало їй "Продалась, зешобла", "Наїла щоки в полоні?". За пост про підтримку президента своєї країни під час війни?!,

– обурилася вона.

"Пташка" відповіла на критику

Сама "Пташка" теж не стримала слів та відповіла на звинувачення новим дописом у фейсбуці. Вона закликала не допомагати ворогу.

"Хоч і на мою скромну думку, ви глибоко помиляєтесь, поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу. Просто прошу – не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви це робите дуже активно", – йдеться у дописі "Пташки".

Що відомо про Катерину Поліщук