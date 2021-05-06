Становлення ПЦУ та окупація Криму й Донбасу: про що говорили Блінкен з Епіфанієм

Ентоні Блінкен 6 травня поговорив з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм. Настоятель церкви подякував державному секретареві США за підтримку України.
Джерело:ПЦУ
Що відомо про зустріч Блінкена та Епіфанія
Зустріч глави Православної церкви України та американського чиновника відбулася на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Розмова тривала недовго через щільний графік Блінкена.
Актуально Агресія Росії, реформи та запрошення Байдена: як минула зустріч Зеленського й Блінкена
Особливу увагу Епіфаній та Блінкен приділили питанню становлення ПЦУ та важливості усунення штучних перешкод при вільному визначенні громадами своєї приналежності.
Митрополит висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі,
– мовиться у повідомленні.
Епіфаній зустрівся з Блінкеном / Фото ПЦУ
Настоятель церкви наголосив на важливості визначних зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України. Він звернув увагу на посилення санкційного тиску і стримування Росії Вашингтоном.
Крім того, Блінкен й Епіфаній обговорили плани наступних двосторонніх контактів. До речі, митрополит побажав американському чиновнику продуктивного візиту та успіху на посаді держсекретаря США.
Зауважимо, політик та церковний лідер також взяли участь у церемонії вшанування загиблих Героїв України, поклавши квіти до Стіни пам'яті.Зверніть увагу! В Україну Блінкен прибув з офіційним візитом. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленський він заявив від імені американського президента Джо Байдена про те, що США дуже цінують дружбу і партнерство з Україною.