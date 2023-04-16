Коли з нами Господь – зло буде розбите й переможене, – ПЦУ привітала українців із Великоднем

16 квітня 2023, 10:35
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Джерело:

ПЦУ

Українці святкують Великдень 16 квітня. У Православній церкві України привітали вірян з великим релігійним святом.

У ПЦУ наголосили на тому, що нині всі ми знаємо, що на нас очікують не темрява та небуття, а світло та спасіння, вічність у радості та любові. Цими словами у Великдень возвеличили Хресну жертву Сина Божого.

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Закликають молитися за перемогу

Тож радіймо сьогодні та, сповнюючись віри, молімося за перемогу України над агресором. У молитві ми сповнюємося духовної сили, аби терпеливо зносити всі труднощі та виклики й виступати проти зла навіть тоді, коли воно здається непоборним,
– додають у ПЦУ.

У Православній церкві підкреслюють, що "зло буде розбите та переможене", коли з нами буде Всемогутній Господь. Наголошують, що життя здолає смерть, а світло – темряву, а правда – лицемірство та брехню.

У ПЦУ побажали добра та духовної сили всьому народу України. Просять захисту, миру та свободи для кожного без винятку українця. А також закликають вітати один одного, сповіщати усім про перемогу Божу над гріхом, злом і смертю.

Світло перемоги зійде над Україною

Українців з Великоднем також привітав Володимир Зеленський. Він наголосив, що світло перемоги побачать у кожному куточку України.

"І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на Півдні, сонце засяє на Сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості", – підкреслив він.

Глава держави наголосив, що темряві, яку приніс з собою ворог, не вдалося затьмарити дух українців, наше прагнення волі, а також любов до рідної землі та готовність боронити її. Володимир Зеленський додав, що нам вдалося зберегти світло всередині себе, що ми здолали паніку, страх, міжусобиці та чвари та зрештою об'єдналися.

Автор: Назарій Лазур