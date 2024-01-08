ПЦУ відходить від "рабської" традиції Москви: Епіфаній розповів, про що мова

Православна церква України прагне ліквідувати всі російські традиції в українські церкві. Зокрема, митрополит Епіфаній вважає "рабською" традицію цілувати руки священнику при зустрічі.

Він зазначає, що віряни не є рабами, а священнослужитель – не є паном. Ісус Христос був переконаний, що на землі всі є друзями.

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Російським традиціям не місце

Під час зустрічі з митрополитом Епіфанієм журналіст не поцілував руку священослужителю. Він одразу поцікавився у предстоятеля Православної церкви України, чи не обурили його такі дії. На що митрополит зазначив, що це зовсім не українська традиція.

Звичайно, що ні. Це більше, бачите, традиція і російська традиція, що вірний, як підлеглий, панові повинен кланятися, повинен цілувати в руку. Така, виявляється, певна зверхність над вірними, що вірні – це покірні раби,

– зазначив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ додав, що українська церква відходить від цієї традиції, тому що, за словами Христа, всі є друзями.

Перехід УПЦ МП до ПЦУ

Релігійні громади продовжують переходити з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Це рішення громади приймають самостійно – на своїх загальних зборах відкритим або закритим голосуванням. Однак люди не хочуть належати до церкви, яка досі служить країні-агресорці.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість громад, що перейшла до ПЦУ, різко зросла – з 24 лютого 884 релігійні громади покинули московську церкву. Водночас станом на квітень 2023 року в Україні залишалося 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.

Однак УПЦ МП й досі володіє не лише власним майном, але й державним чи комунальним, переданим в оренду чи користування. Загалом кількість таких об'єктів сягає 7 815 – найбільше у Київській та Закарпатській областях.