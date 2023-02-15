ПЦУ вперше провела богослужіння в Трапезному храмі Лаври: символічні фото

ПЦУ на свято Стрітення 15 лютого вперше провела богослужіння в Трапезному храмі Лаври. Митрополит Епіфаній виголосив молитву за Батьківщину.

Так, це перша Божественна літургія Епіфанія у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври.

До теми ПЦУ теж думає про зміну календаря: коли ухвалять рішення

Молитва за Батьківщину

Після прочитання Євангелія Предстоятель ПЦУ возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.



Літургія у Трапезному храмі / Фото Андрія Сидора

Потім лунали молитви за воїнів, які захищають Україну, за владу та народ, за спокій душ усіх полеглих оборонців України й мирних жителів.

На завершення Епіфаній освятив свічки та окропив присутніх освяченою водою.

7 січня у Києво-Печерській лаврі вперше відбулась різдвяна служба Епіфанія. Раніше богослужіння там проводило лише УПЦ московського патріархату.



Епіфаній виголосив молитву за Батьківщину / Фото ПЦУ



Богослужіння в Трапезному храмі / Фото ПЦУ

Тим часом митрополит Павло з УПЦ МП, якого називають "Паша-Мерседес", служив в Нижній. Під час проповіді знову "плювався отрутою". Службу Епіфанія він обізвав "виїзним цирком". Ляпнув, мовляв, це "неканонічно" та "проплачено".