Публікував дописи про "нову Україну без нацизму": херсонського медійника виключали з НСЖУ

З Національної спілки журналістів України виключили херсонського медійника Геннадія Шелестенка. Він підтримував окупантів.

Рішення ухвалили на терміновому засіданні Секретаріату та Ревізійної комісії НСЖУ 27 квітня.

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Чому журналіста виключили зі спілки

Шелестенко є організатором видання "Херсонський вісник". ЗМІ публікує у фейсбуці дописи про так звану "нову Україну" без "українського нацизму", а також інші дописи, які збігаються з наративами російської пропаганди.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко наголосив, що ганебно, коли Шелестенко великим планом публікує своє журналістське посвідчення й позиціонує своє видання як "глашатаїв правди" в Херсоні.

Це абсолютна ганьба! Ми маємо виключити таких людей за зраду, за пособництво окупантам,

– сказав Томіленко.

Він додав, немає підстав говорити, що це поширюють під тиском чи тортурами. Спілка засуджує такі дії.

Крім того, на сторінці "Херсонського вісника" колаборанти заявляють, нібито колектив видання "складається виключно з членів Спілки журналістів України, вони всі пройшли перевірку в НСЖУ і платять внески". Спілка перевірила інформацію про те, нібито затриманий СБУ депутат Херсонської міської ради Ілля Карамаліков є членом НСЖУ. Виявилось, що він не має стосунку до організації.

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