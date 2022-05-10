Українських журналістів нагородили Пулітцерівською премією

Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів. Усі медійники стали лауреатами премії.

Українських журналістів відзначили Пулітцерівською премією

Комітет Пулітцерівської премії вирішив сьогодні присудити нагороду всім журналістам України. Про це вони повідомили після оголошення номінації, а згодом написали на офіційній сторінці у твітері.

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За відвагу, витривалість та відданість правді,

– зазначили у нагороді.

Під час оголошення рішення наголосили, що Пулітцерівський комітет присуджує українським журналістам особливу відзнаку за їхню мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню подій під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії.

Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть своїх колег, вони наполегливо намагаються надати точне відображення жахливої реальності, що робить честь Україні та журналістам усього світу, минулого й сьогодення,

– зазначили під час нагородження.

Премія належить і тим журналістам, яких вбили росіяни

Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород США у сфері літератури, журналістики, музики та театру. Премію заснували ще у 1917 році.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав у телеграм, що ця премія передусім присуджена колегам журналістам, які загинули у цій війні.

Сьогодні ховали Олександра Махова. Насправді ця премія належить йому та тим нашим колегам, кого вбили рашисти,

– написав Цаплієнко.

Він додав, що колеги-журналісти мають працювати далі. Чесно. Якісно. Заради них. "Журналістка робота найкраща з усіх можливих. Бо вона так чи інакше допомагає змінити світ на краще".

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