Є обмеження: хто може скористатися новим пунктом пропуску на кордоні з Польщею

У Самбірському районі на Львівщині відкрився пункт пропуску через кордон у Польщу. Його облаштування поки ще триває, однак уже певні траспортні засоби мають право ним скористатися з обидвох напрямків.

Вранці 13 лютого прикордонники повідомили, що перша вантажівка о 09:00 перетнула кордон з Польщею у місці пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", який поки ще будують. Водночас глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що планується повністю завершити цей процес до початку 2024 року.

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Навіщо відкрили цей пункт пропуску

Зауважимо, що скористатися пунктом можуть вантажі транспортні засоби, вага яких без вантажу становить понад 7,5 тонн. Однак після закінчення будівництва через ПП пропускатимуть транспортні засоби масою до 3,5 тонн.

За словами очільника Львівщини, це тимчасове місце проїзду. Його відкрили, аби розвантажити інші пункти пропуску, зменшити черги на кордоні та пришвидшити рух транспорту.

Цей пункт пропуску плануємо відкрити до 2024 року. Він передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників. Його вартість – 109 мільйонів злотих, які оплачує польська сторона,

– констатував Козицький.

Водночас він наголосив, що ініціатива створити такий пункт пропуску виникла ще у 2021 році, коли ніхто й не здогадувався, що Росія може розпочати широкомасштабну війну. Високопосадовець подякував усім причетним до втілення цього проєкту в життя, зокрема польському уряду, народові та особливо Підкарпатському воєводству.

Який вигляд має тимчасова інфраструктура пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" / фото Максима Козицького

До цієї теми згадаємо, що Польща продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Власне, не так давно президент Анджей Дуда констатував, що єдине, що може зупинити Путіна – це допомога нашій державі та Збройним Силам. Про це він заявив відповідаючи на запитання, про нібито конфлікт з французьким лідером Еммануелем Макроном.