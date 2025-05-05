Тьоткіно – це школа операторів БпЛА, – Коваленко про удар по Курській області

Україна атакувала пункт управління російськими підрозділами БпЛА у районі Тьоткіно Глушковського району Курської області. Об'єкт є важливим для окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Він окреслив призначення пункту для ворога.

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Чим важливий уражений пункт

За словами керівника ЦПД, ще з 2022 року пункт У Тьоткіно Курської області використовували як школу БпЛА.

Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове – був,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, 4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі Тьоткіно. Вдалося вбити близько 20 російських солдатів та знешкодити техніку, що була там.