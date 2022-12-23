У Києві збільшують кількість пунктів обігріву: показуємо на мапі

У Києві збільшили кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. Такі пункти відкрили ще в чотирьох районах столиці.

Всього в Києві відкрили 52 нових пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках. Їх відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах.

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У Києві функціонують 532 пункти обігріву

За інформацією мер Києва Віталія Кличка, всього в столиці тепер функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто. З них 50 – облаштовані намети ДСНС. Додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

Мапа пунктів обігріву в Києві

Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла,

– підкреслив Кличко.

Столичний мер наголосив, що ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною по всій країні. Він повідомив, що Київ отримав від Риги 49 генераторів та теплові гармати, які, зокрема, пішли на дооснащення пунктів обігріву.

Крім того, столиця України отримала 9 потужних генераторів від данського міста Оденсе. Їх встановлять у котельнях столиці.

У Києві складна ситуація зі світлом