Резерв+ тепер надсилатиме пуш-сповіщення, якщо людину подали у розшук

Міністерство оборони України запустило нову версію мобільного застосунку Резерв+. Тепер військовозобов'язані отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх подали в розшук чи зняли з нього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко.

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Які нові функції доступні в Резерв+

Катерина Черногоренко повідомила, що версія застосунку Резерв+ 1.6.0 вже доступна для користувачів.

За її словами, тепер Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо військовозобов'язаного подали в розшук чи зняли з нього.

Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави,

– пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони також додала, що в новій версії застосунку Резерв+ з'явилося ще кілька корисних функцій.

Нагадаємо, вже цього літа військовозобов'язані в Україні зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. До того ж для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.