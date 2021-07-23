Пускають нам кров, щоб переговори йшли "цікавіше", – Арестович про перемир'я на Донбасі

Олексій Арестович вважає, що перемир'я на Донбасі ніколи не було. Проросійські бойовики спеціально вдаються до ескалації ситуації, аби досягати своєї мети під час переговорів.

Про це речник української делегації в ТКГ повідомив в інтерв'ю. Він зазначив, що під час війни на Донбасі не було перемир'я, мовилось лише про припинення вогню.

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Це – чекістський метод, – Арестович

Ні, військова складова не перемагає. Це просто чекістський метод, вони пускають нам кров, щоб переговори йшли "цікавіше",

– наголосив Арестович.

Незважаючи на це, режим припинення вогню таки має ефект, зазначив Арестович. Адже завдяки йому вдається зменшити втрати серед українських захисників. Попри жахливі обстріли та порушення, кількість загиблих воїнів менша, аніж до домовленості про "тишу".

За режим тиші зменшилась кількість втрат, – речник

А був такий період, близько трьох – чотирьох місяців, коли взагалі не стріляли. З липня до листопада минулого року практично взагалі не було втрат,

– додав Арестович.

Речник наводить як аргумент те, що за рік – з 27 липня 2020 року – загинуло близько 50 військових, хоча раніше щороку Україна втрачала по 150 своїх героїв.

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Режим тиші діє з 27 липня 2020

Зазначимо, що режим тиші на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Проте щодня проросійські окупанти ігнорують цю домовленість, відкриваючи вогонь в бік наших позицій. Ці цинічні дії забрали життя 45 наших захисників, поранення отримали близько 150.