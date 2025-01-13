Російський вкид про пуски "Кинджала" з Су-34 розкрив несподівану проблему: ЗМІ роз'яснили

Російські ЗМІ днями заявили про те, що ворог буцімто здійснив перший пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинжал" із фронтового бомбардувальника Су-34. Проте, ймовірно, ця публікація викрила одну з проблем ворога.

Окрім невпевненості росіян у тому, що вони самі ж заявляють, окупанти заодно самі визнали вкрай гостру нестачу кваліфікованих пілотів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що викрили повідомлення про пуски ракет "Кинджал" з Су-34

Так, саме повідомлення виглядає дуже дивно. Пропагандистський ресурс, який став першоджерелом, посилається на табличку, на якій вказано, що "в ході війни проти України екіпаж під командуванням полковника Стефанова М.А. вперше в бойових умовах застосував комплекс "Кинжал" із літака Су-34".

Аналітики звернули увагу, кому ж саме присвячена публікація. Виявилося, що Максим Стефанов – це полковник "ВКС РФ" із 20-річним стажем служби як пілота-випробовувача, котрий в системі воєнної машини ворога займає унікальне місце. Стверджується, що він займає посаду заступника начальника одного із підрозділів 929-го льотно-навчального центру, що розміщений на важливому аеродромі "Ахтубинск".

Крім того, посада заступника начальника одного із підрозділів 929-го льотно-навчального центру в теорії передбачає, що людина на цій посаді має займатись скоріше "теоретичною" роботою, наприклад напрацюванням матеріалів по бойовій підготовці рядових пілотів "ВКС РФ",

– пишуть аналітики.

Виходить, росіяни заявляють, що полковник на високій посаді замість займатись питанням підготовки льотного складу безпосередньо виконує бойові вильоти.

Тобто замість "пропагандистського успіху" ворог показав, що у них настільки проблема з пілотами, що доводиться використовувати навіть досвідчених льотчиків-випробовувачів. А говорячи про пуски ракети "Кинжал" із Су-34М є таке логічне протиріччя – якщо вони знову стверджують, що ця подія начебто мала місце, то чому ж вони не змогли її повторити?