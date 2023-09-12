Після зізнання про блокування Starlink: Путін розхвалив Маска і розкритикував США

Лідер країни-агресорки знову з'явився на публіці та навіть поспілкувався із журналістами. Він усіляко намагався розхвалити американського мільярдера Ілона Маска, проте водночас не забув наголосити на тому, що США мають "гнилу" політичну систему.

Російський диктатор Владамір Путін назвав Ілона Маска видатною людиною, активним та талановитим бізнесменом. Він відзначив, що у нього багато всього виходить у космічній сфері, зокрема, завдяки підтримці США, передає 24 Канал.

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"Гнила" політична система Америки

Водночас Путін вже традиційно вражав своїми пізнаннями про те, як працює демократія. Зокрема, за його словами, США "не можуть вчити інших" демократичному устрою. Російський диктатор назвав те, що відбувається із Трампом, "політичним переслідуванням". Його також дуже обурило, що Штати роблять це на очах "американської громадськості та всього світу".

Крім цього, він вважає, що "США показали всі свої внутрішні проблеми". Для Владіміра Путіна вже стало звичним говорити про "внутрішні проблеми" інших держав, але ігнорувати те, що відбувається у Росії.

Водночас він вважає, що це "добре", адже, якщо "США намагається боротися із Росією", то це нібито показує, хто саме з ними намагається боротись. Владіміру Путіну знову привиділось, що Америка якимось чином намагається конкурувати з Росією.

Політика США щодо Росії буде незмінною

Водночас російський диктатор вважає, що суттєвих змін у політиці Штатів стосовно Росії не буде, незалежно від того, хто стане наступним президентом.

Проте він згадав, що ведуться розмови, що Трамп міг би вирішити "гострі питання" протягом трьох днів. До слова, злочинну війну, яку Росія розв'язала проти України, він назвав "українською кризою".

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