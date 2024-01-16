Казав про "непереможність Росії" і погрожував країнам Балтії: головне з промови Путіна на форумі

Російський президент Владімір Путін 16 січня виступив на форумі "Малая Родіна – Сила Росії". Не обійшовся цей захід без нових цинічних промов очільника країни-агресорки щодо нашої держави.

Зокрема, з вуст російського диктатора лунали пропагандистські заяви стосовно буцімто небажання України вести переговори про мир, а також "провал" контрнаступу і чергові обзивання стосовно представників влади. Що казав Владімір Путін на російському форумі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Путін знову виправдав агресію проти України

Російський очільник заявив, що Росія буцімто ніколи не намагалася "замахнутися на самостійність України". Не обійшлося без образ стосовно нашого народу, адже диктатор вважає, що у нас нібито "мозок закомпостований".

Водночас він вчергове у дусі російської пропаганди заявив, що, мовляв, бойовими діями "захищає інтереси своєї країни, як і завжди".

Крім того, Путін також сказав, що ті країни, які подають сигнали НАТО – "зрадники", але успіх буцімто "ніколи не буде на їхньому боці". А росіян, за його словами, "перемогти неможливо", хоча він забув провали стосовно крейсера "Москва" інших суден, та нещодавно збитих літаків А-50 та Іл-22.

Також Путін не забув звинуватити у війні нашу державу. Він сказав, що до ситуації між Росією та Україну "призвели націоналістичні ідеї в останній після розпаду Радянського Союзу".

Президент Росії цинічно висловився про перемовини

Путін також сказав, що нібито Україна відмовилася від перемовин із Росією, назвавши нашу країну "придурками". Диктатор також наголосив, що, мовляв, якби всі перемовини відбулися, вочевидь на умовах Росії, то "все давно уже б закінчилося".

Російський президент також зухвало звинуватив у провалі перемовин з Росією колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який, за словами Путіна, "наказав не говорити з Росією". Путін також припустив, що українське військово-політичне керівництво "жалкує про непроведені перемовини".

Висловився Путін також і стосовно формули миру України. Він наголосив, що це "заборонена вимога щодо переговорів" із Росією.

Далі вже вжившися у роль тирана Путін цинічно та погрозливо сказав, що якщо стосовно воєнних дій триватиме те саме, що й зараз, то "українській державності може бути завдано непоправного і дуже серйозного удару".

Путін нахабно висловився про окуповані українські території

Російський диктатор також спробував виправдати окупацію територій нашої держави. Він сказав, що, мовляв, люди там "не уявляли себе інакше, ніж частиною Росії". Крім того, він сказав, що ці люди нібито "хочуть бути з Росією і вже є її частиною".

Також Путін, як "відомий історик", вирішив викласти новий погляд на здобуття Україною незалежності. Він цинічно наголосив, що наша країна "здобула свою незалежність на підставі декларації, де було написано, що вона – нейтральна держава"., хоча невідомо, на які документи він покладався.

Крім того, Путін процитував експрезидента Чехії, що, мовляв, "війна Росії та України розпочалася ще 2008 року, коли для України та Грузії відчинили двері до НАТО".

Диктатор розкритикував вибори у США і пригрозив країнам Балтії

Путін також розкритикував вибори у Сполучених Штатах, що нібито "людей змушують на дільницю прийти". Він також сказав, що нібито минулі вибори у США "сфальсифіковані поштою", але "ногами людей не змусиш прийти під дулом автомата". Хоча чомусь Путін забув про "онлайн-вибори" у Росії та той факт, що на окупованих територіях дійсно люди голосують під дулом автомата.

Крім того, Путін пригрозив країнам Балтії через те, що росіян, які не хочуть вивчати мову чи нахабно виступають за війну, витуряють звідти. За словами диктатора, це "зачіпляє інтереси Росії".

Путін також сказав, що "дедалі більше охочих серед росіян повернутися на батьківщину через неможливість ростити дітей у європейських країнах". Зокрема, Путін чомусь згадав у своїй промові про "спільні туалети для обох статей", які він побачив у європейських країнах. За його словами, це буцімто стало вже "звичним явищем для Європи".